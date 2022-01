Município brasileiro lança Rota Açoriana e quer geminação com ilha de São Miguel

"As raízes dos Açores neste município são muito fortes. Já existia o chamado "Caminho Açoriano", que tem 15 pontos turísticos classificados pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Brasil e hoje aconteceu o lançamento do roteiro, para que este caminho açoriano passe do âmbito municipal para o estadual", disse à Lusa o embaixador Luís Faro Ramos, que termina uma viagem ao Estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com o diplomata, 25% da população de General Câmara tem origens açorianas, tendo constatado presencialmente, na visita à região, a preservação das tradições, do folclore, das músicas e trajes.

"Outro ponto digno de interesse foi a entrega, pelo prefeito de General Câmara [Helton Barreto], de uma carta de intenções para a geminação do município com a ilha açoriana de São Miguel. Vou fazer chegar às autoridades açorianas esta manifestação de interesse. (...) Essa geminação acontece com a troca de experiências e acaba por haver um certo apoio na preservação das tradições", explicou Faro Ramos.

O embaixador iniciou na quarta-feira uma viagem ao Rio Grande do Sul, onde se encontrou com o governador, Eduardo Leite, com Sebastião Melo, prefeito da capital estadual, Porto Alegre, e com outras figuras políticas da região, que lhe transmitiram a intenção de levar a Web Summit, uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, para a região.

"A Web Summit provavelmente virá para o Brasil numa das próximas edições e há duas cidades brasileiras a concorrer: Rio de Janeiro e Porto Alegre. Todas as autoridades com que me encontrei manifestaram grande esperança em que o evento possa vir para Porto Alegre. Concordamos que a realização do Web Summit ajudou muito Portugal naquilo que é a imagem internacional do nosso país", disse.

No 'site' do Governo estadual, Eduardo Leite assinalou o encontro com o diplomata português, salientando os "pontos em comum" entre os dois países.

"Sem dúvidas, Portugal é um dos países com o qual temos mais pontos em comum, tanto em aspetos culturais como, obviamente, na questão de linguagem. É um prazer receber o embaixador nesta visita”, destacou Leite.

O executivo informou ainda que o governador tinha planos para visitar Portugal no ano passado, para "apresentar a cartela de oportunidades de investimento no Estado, devido ao planeamento de concessões e privatizações de empresas públicas", mas a viagem foi cancelada devido à atual pandemia.

À Lusa, o embaixador declarou que, na vertente empresarial da viagem ao sul do Brasil, aproveitou para se encontrar com os dirigentes do Grupo Endutex, que teve a sua origem em Portugal no ano de 1970 e que é hoje uma "empresa de renome mundial, com uma história de sucesso no Brasil".

Os mercados de atuação da Endutex Brasil são as indústrias de calçado - trabalhando com marcas como Nike, Adidas, Puma, ASICS - e acessórios, móveis, automóveis e decoração.

O grupo empresarial destaca-se também no setor hoteleiro, estando envolvido "na renovação de um hotel emblemático no centro de Porto Alegre", detalhou Faro Ramos.

Ainda no âmbito empresarial, o embaixador revelou que, nos próximos dias, uma missão da Águas de Portugal viajará até Rio Grande do Sul, interessada no processo de privatização do saneamento urbano que irá ocorrer naquele Estado brasileiro.

"Outras empresas portuguesas estão ou querem estar presentes no Rio Grande do Sul, como o grupo ACA-RS (construção) ou a EDP", frisou o diplomata, salientando o papel que tem desempenhado o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal no estado, Marco Borba, que "tem ajudado bastante a incrementar a pauta de trocas comerciais".

Apesar da viagem terminar oficialmente hoje, Luís Faro Ramos permanecerá na região durante o fim de semana, onde visitará a zona de vinhos de Bento Gonçalves e se encontrará com um enólogo português da vinícola Miolo, Miguel Ângelo de Almeida.