Mundo da Páscoa 2019 em Vila Franca do Campo

“Mundo da Páscoa”, é o programa de eventos levado a cabo pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, decorre entre 6 e 16 de abril, com uma mostra e venda de artigos alusivos à quadra pascal, uma Feira do Livro e a inauguração de uma exposição de Arte Sacra e restauro.

Desta forma, sábado, às 14 horas, no pavilhão multiusos Açor Arena, vai ter lugar a abertura da Feira “Mundo da Páscoa”, que constitui uma mostra e venda de artesanato e artes decorativas alusivas à quadra pascal.





A Livraria SolMar vai estar presente no “Mundo da Páscoa” com um Feira do Livro, onde vão apresentar quatro secções: Literatura Infantil e Juvenil; Livros dos Açores; Livros de Culinária e Romances.





A Feira Mundo da Páscoa estará aberta ao público até às 21 horas de sábado e no dia seguinte, novamente entre as 14 horas e as 21 horas.





A 16 de abril, às 20h30, decorre a inauguração da exposição de Arte Sacra e restauro, intitulada “Origens, da autoria de Armando Moreira, que ficará patente na Galeria Dr. Augusto Simas, no Centro Cultural de Vila Franca do Campo.