Mulher morre intoxicada em Ovar, marido e neta hospitalizados

A criança foi transportada para a unidade de pediatria do Hospital São João, no Porto, e o homem foi conduzido ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Uma mulher aparentando 70 anos morreu hoje no concelho de Ovar na sequência de uma intoxicação por monóxido de carbono, que também deixou em estado grave o seu marido e uma neta de oito anos, disse fonte dos Bombeiros.

