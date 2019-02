Mulher atropelada em Ponta Delgada

Segundo as informações recolhidas pelo AO junto da PSP de Ponta Delgada, a mulher foi colhida por uma viatura, que alegadamente efetuou uma ultrapassagem a uma outra viatura que tinha parado para permitir à vítima atravessar a passadeira. A vítima, segundo a mesma fonte, foi projetada cerca de 10 a 15 metros e encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital do Divino Espírito Santo, com prognóstico reservado.



Os elementos da esquadra de Trânsito da PSP de Ponta Delgada identificaram o condutor envolvido neste acidente, que deverá agora responder na Justiça pela autoria do atropelamento.



O processo ainda está a ser investigado, mas será encaminhado para o DIAP de Ponta Delgada.