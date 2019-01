“Muitas pessoas vivem uma vida muito abaixo da que poderiam viver”

Qual é o objetivo da sua visita a São Miguel?

O objetivo, na verdade, é promover um evento - Viver com Propósito a 2 e 3 de fevereiro, no Hotel Lince em Ponta Delgada, das 10h00 às 17h00 - na área do desenvolvimento humano.



E porquê esse evento e porque entrei nessa área?



Trabalho no mundo empresarial já há muitos anos, sobretudo com pequenos empresários e startups. Uma coisa que percebi claramente é que as pessoas, muitas vezes, têm bons produtos, boas coisas, mas travam-se na questão emocional e psicológica, e é isso que impede as pessoas de andarem para a frente, de se desenvolverem.