MPT garante que está forte e vai continuar apesar de não eleger deputados

As mais lidas

José Inácio Faria aproveitou para felicitar o PAN, que aumentou o número de deputados no parlamento, e a Iniciativa Liberal que pela primeira vez estará presente na Assembleia da República.

“Chegaram a dizer que o partido já não existia. O MPT existe, está forte e vai continuar”, afirmou, recordando que “o partido entrou nesta corrida com orçamento zero, o que tem consequências na divulgação da sua mensagem”.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do MPT, José Inácio Faria, classificou o resultado do MPT positivo, principalmente por causa das vicissitudes que o movimento sofreu nos tempos que antecederam a campanha eleitoral.

O Partido da Terra (MPT) lamentou a não eleição de deputados, mas garantiu que não vai parar e mostrou confiança no próximo desafio eleitoral.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok