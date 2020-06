Motards marienses de novo na estrada

Quase cinco dezenas de motards responderam à chamada e percorreram a maioria das baías marienses, com um almoço convívio na zona balnear da Maia.







Refira-se que o Clube Motard de Santa Maria tem o seu plano de atividades suspensos, bem como todos as angariações de fundos para ações de cariz social, que também derivam do cancelamento de todas os eventos e festas populares organizados pelo município e outras entidades, devido à pandemia de Covid-19.





Para este presenta ano, a intenção seria os motards marienses participarem no Terceira Moto Fest que iria decorrer na ilha Terceira entre 10 e 14 de junho e posteriormente, uma ida ao Continente com passagem pela Costa Vicentina durante cinco dias, participações que ficaram sem efeito tendo em contas as limitações impostas pela pandemia.





Entretanto, no próximo dia 1 de setembro a atual direção do clube irá analisar as restantes atividades até 31 de dezembro do corrente ano.