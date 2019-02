Mota Amaral pode não ser elegível ao PE

Sobre a notícia, avançada pela RTP/A, o AO apurou junto de fonte partidária que o líder nacional do PSD, Rui Rio, ligou ao presidente regional do partido a dar conta das suas dificuldades em colocar Mota Amaral num lugar elegível ao PE, perante as pressões de outras regiões do país.



O Conselho Nacional do PSD vai reunir a 13 deste mês para tomar uma decisão sobre o assunto.