Mota Amaral é orador do último Fórum Autonómico de 2021 nos Açores

O primeiro presidente do Governo Regional dos Açores, João Bosco Mota Amaral, é o orador do último Fórum Autonómico do ano, organizado pelo Governo dos Açores na terça-feira, no Palácio de Sant’Ana, em São Miguel.