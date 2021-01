Mostra documental “A Normalidade Distópica: Outra Utopia?

De acordo com nota, a atividade ilustra o século XX, em que a ameaça de governos repressivos e totalitários em todo o mundo inspirou a criação de obras distópicas que mostram uma antítese da utopia imaginada em séculos passados.



Nesse sentido, a visão pessimista do mundo reflete-se na criação literária, explicando o desenvolvimento deste estilo tão popular entre a juventude atualmente, como podemos constatar nas séries adaptadas com base em romances distópicos.



Sónia Freitas, responsável por esta atividade, cria paralelos e subtemas que são apresentados ao público sob a forma de conteúdos digitais e/ou mostra documental em papel, a partir do fundo documental da BPARPD em livros e filmes adaptados ou não para séries de carácter distópico.



A iniciativa estará patente na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada de 28 de janeiro a 31 de março.