Mortes no Reino Unido ultrapassam 26 mil, incluindo fora dos hospitais

O ministro disse que as 3.811 mortes adicionais, comparando com os totais divulgados no dia anterior, foram registadas entre 02 de março e 28 de abril, e que a variação diária relativamente ao balanço de terça-feira foi de um aumento de 765 mortes.

Até agora, os balanços diários do Governo britânico davam apenas conta dos casos e mortes nos hospitais, mas isto levou a críticas por omitir o impacto da pandemia no exterior, em particular em lares de idosos, subestimando o número real de mortes.

Dados publicados pelo instituto de estatísticas britânico (ONS) na terça-feira indicavam que um terço do total das mortes atribuídas à pandemia covid-19 no Reino Unido estão a ocorrer fora dos hospitais.

De acordo com o organismo estatal Public Health England (PHE), das 3.811 mortes adicionais 70% foram registadas fora dos hospitais e 30% em hospitais, mas que não tinham sido anteriormente identificadas.

O total, adiantou, é 17% superior aos dados até agora tornados públicos pelo Governo, mas o PHE vinca que a mortalidade real ainda poderá aumentar porque os balanços semanais feitos pelo ONS também incluem casos suspeitos, em que a covid-19 é referida na certidão de óbito, apesar de a doença não ter sido confirmada por um teste de diagnóstico.