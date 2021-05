Morte de mulher nos Açores ocorreu antes dos 14 dias após 2.ª toma da vacina

Em comunicado de imprensa, a Autoridade de Saúde Regional esclarece que a mulher de 85 anos, cujo óbito foi revelado hoje, já estava vacinada com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

“Esta utente foi diagnosticada com Covid-19 e faleceu antes de completar os 14 dias após a segunda toma da vacina, ou seja, ainda sem ter adquirido a proteção máxima que a vacina lhe poderia dar”, lê-se na nota de imprensa.

A Autoridade de Saúde realça que a utente “apresentava ainda várias comorbilidades”, tendo falecido após uma sobreinfeção bacteriana pulmonar.

“A imunidade individual só é totalmente atingida 14 dias após a data da segunda toma vacinal. Mesmo após este período, a vacina não é 100% eficaz, podendo as pessoas mais vulneráveis vir a sofrer de doença grave e, consequentemente, falecer”, afirma a Autoridade de Saúde dos Açores.

Além disso, é acrescentado na nota, a “vacinação é um meio eficaz”, mas o “efeito protetor comunitário” só será atingido quando cerca de “60/70%” da população estiver vacinada.

“Até se atingir essa cobertura vacinal necessária, é fundamental continuar a cumprir com as medidas preventivas contra a covid-19, nomeadamente, o uso de máscara, o cumprimento do distanciamento físico de dois metros, a desinfeção das mãos”, refere ainda a Autoridade de Saúde.