Morreu Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto

“Reinaldo Teles, administrador do FC Porto, faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos. A ligação do antigo atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, no papel de associado, estendia-se há mais de meio século, desde 1967”, indicou o clube.

O administrador não-executivo da SAD dos ‘dragões’ manifestou sintomas da doença no final de outubro e deu entrada no Hospital de São João, no Porto, acabando por ser transferido algumas horas depois para a Unidade de Cuidados Intensivos.

Com prognóstico reservado, passou a respirar através um ventilador e inspirou cautelas redobradas, até porque era considerado um paciente de risco, face à pandemia de covid-19, em virtude da idade e do historial clínico associado a problemas cardíacos.

Natural de Paços de Ferreira, Reinaldo Teles era também conhecido como o ‘eterno braço direito’ do presidente Pinto da Costa, nas quase quatro décadas em que lidera o clube.

“Reinaldo Teles integrou o leque de administradores da SAD e do clube portista e, lado a lado com o amigo e presidente Pinto da Costa, contribuiu para as imensas vitórias portistas que engrandecem as vitrinas da instituição tripeira”, lê-se no site dos ‘dragões’.

Depois dos títulos conquistados no pugilismo nos anos 70, Teles foi seccionista das modalidades do clube antes ingressar no futebol, em 1982, primeiro como diretor-adjunto, e quatro anos depois, como diretor. Em 1988, o dirigente passou o ser responsável pelo departamento de futebol sénior.

No início dos anos 90, passou a integrar a direção de Pinto de Costa como vice-presidente, seguindo-se, mais tarde, o cargo de administrador executivo da SAD, passado a não-executivo já este ano.

No final de 1989 recebeu o Dragão de Ouro para dirigente do ano, em 1994 foi distinguido com o estatuto de sócio honorário do FC Porto e em 1998 foi condecorado com o Dragão de Honra.