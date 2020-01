Morreu o ator e encenador Terry Jones, um dos Monty Python

Terry Jones sofria de demência desde 2015, uma doença com a qual lidou "de forma extremamente corajosa e sempre com sentido de humor", refere a família num comunicado citado pela BBC.

"O trabalho dele com os Monty Python, os livros, filmes, programas de televisão, poemas e outros trabalhos viverão para sempre", lê-se no mesmo comunicado.

Com uma carreira de 60 anos, Terry Jones cofundou em 1969 os Monty Python, um dos mais bem-sucedidos coletivos de comédia do mundo, do qual faziam parte também Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin e Terry Gilliam.

Apesar de ter desempenhado vários papéis nas histórias de humor absurdo e desconcertante, na lendária série “Monty Python’s Flying Circus” (1969), foi na realização que Terry Jones mais se destacou nos Monty Python, assinando o filme "A vida de Brian" (1979) e dividindo a realização com Terry Gilliam em "Monty Python e o cálice sagrado" (1975) e "O sentido da vida", de 1983.

Este último venceu o grande prémio do júri no Festival de Cinema de Cannes.

As últimas atuações de Terry Jones aconteceram em 2014 numa série de atuações dos Monty Python, na despedida dos palcos, numa altura em que o ator e encenador se terá apercebido dos primeiros sintomas da doença, diagnosticada no ano seguinte.

Enquanto realizador, Terry Jones assinou ainda, entre outros, uma adaptação de "O vento nos salgueiros" (1996), de Kennethn Grahame, e "Uma comédia intergalática" (2015).

Especialista em História Medieval, o ator britânico apresentou ainda vários documentários televisivos, foi colunista na imprensa britânica e publicou vários livros para os mais novos.

Terry Jones esteve em Portugal em 2011, a convite do Festival Internacional de Cinema do Funchal, e em 2008 apresentou em Lisboa o musical "Evil Machines", que escreveu com Anna Söderström e encenou, com música original do compositor português Luís Tinoco.

O espetáculo foi encomendado a Terry Jones e a Luís Tinoco pelo Teatro Municipal São Luiz na sequência do êxito de "Contos Fantásticos", a primeira parceria destes dois artistas, estreada naquele teatro em 2006 e reposta em dezembro de 2007.

Na altura, por ocasião da estreia de "Evil Machines", Terry Jones contou em entrevista à agência Lusa que a recompensa mais importante de tudo aquilo que fazia - escrever, representar, dirigir - era "as pessoas gostarem".

Questionado sobre o objetivo de vida, respondeu: "Como diz o Woody Allen, fazer piadas com mais piada, fazer filmes melhores. Eu quero fazer coisas cada vez melhores - não só coisas engraçadas, coisas melhores, em geral".