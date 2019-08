Morreu Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins

As mais lidas

O empresário foi condecorado, em abril de 2017, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, tendo o chefe de Estado destacado o seu lado de "responsabilidade social" e o papel como servidor da comunidade.

Em 18 de dezembro de 2013, Alexandre Soares dos Santos foi substituído no cargo pelo filho, Pedro Soares dos Santos.

Em 2009, criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal “Pordata”, Base de Dados do Portugal Contemporâneo, e lançou uma coleção de livros de ensaio, a preços reduzidos, sobre temas da atualidade.

Nesta empresa passou por várias delegações e filiais no estrangeiro.

Alexandre Soares dos Santos nasceu no Porto, em 1934.

A mesma fonte disse que as cerimónias fúnebres serão “reservadas à família, por vontade expressa” de Alexandre Soares dos Santos, fundador do grupo Jerónimo Martins.

