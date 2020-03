Morreram quatro passageiros de um cruzeiro em águas do Panamá

O navio de cruzeiro “Zandaam”, com 85 tripulantes e 1.243 passageiros deve chegar ao porto de Fort Lauderdale, no Estado norte-americano da Florida, na segunda-feira.

“Os nossos pensamentos e orações vão para as suas famílias. Estamos a fazer tudo para os ajudar e apoiar neste período difícil”, disse a empresa Holland America, num comunicado.

Na quinta-feira, 138 pessoas com sintomas de gripe foram testadas, tendo duas delas acusado resultado positivo, segundo o mesmo comunicado.

As autoridades do Panamá autorizaram o cruzeiro a ser abastecido por um navio holandês, que navega perto do “Zandaam”, confirmando que o seu país está proibido de aceitar o desembarque de navios, devido à pandemia de covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.