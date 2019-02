Monte Verde Festival é um dos finalistas dos Iberian Festival Awards

Depois de ter sido nomeado numa primeira fase para diversas categorias, neste que é o principal prémio destinado a festivais na Península Ibérica, o Monte Verde Festival vê o sucesso da edição de 2018 ser premiado com mais uma nomeação, agora para o Top 5 português de quatro diferentes categorias.

Nas categorias eleitas pelo público, o Monte Verde Festival ficou entre os cinco melhores festivais portgueses na categoria Best Line Up e na categoria Best Live Performance Internacional com a atuação dos suecos The Hives.

O festival faz ainda parte da lista final nas categorias Best Hosting and Reception, onde são avaliadas as capacidades de receção e acolhimento dos festivaleiros e artistas, e na categoria Best Use of Technology, numa parceria com a empresa Glownet, premiando assim a inovação tecnológica aplicada no festival através do uso do sistema cashless e através da implementação dos carregamentos online pela primeira vez em Portugal. Estas duas últimas categorias foram decididas por um painel de júris portugueses e espanhóis.