Monte Verde Festival 2019 apresenta quatro novas confirmações

O cartaz do Monte Verde de 2019 começa a compor-se. Ao todo já são oito as confirmações para o evento que já se afirmou no panorama dos festivais nacionais depois de em 2018 ter esgotado dois dos três dias de festival, refere nota de imprensa.





No que diz respeito às novas confirmações, explica a nota, Frankie Chavez, é um dos mais talentosos guitarristas portugueses, é também um dos mais incontornáveis músicos do blues, do rock e do folk nacional, ainda que seja difícil defini-lo musicalmente. “Dream of a Rebel”, “The Search” e “Fight”, são alguns dos seus mais conhecidos singles. Em 2017 lançou o álbum “Double Or Nothing”, onde se destacam os temas “Whatever Happened to Our Love” e “My Religion”.





Mas nem tudo são estreias e também há quem tenha o seu regresso marcado como por exemplo ProfJam. O rapper é um dos nomes mais imponentes do hip-hop nacional atual e prova disso são os números que consegue atingir nas plataformas digitais.





Recentemente lançou “Tou Bem” e “Água de Coco” que em conjunto somam um total de cerca de 9 milhões de visualizações. N no próximo mês de fevereiro prepara-se para lançar o seu novo álbum.





O Punk Rock também está presente neste leque de novas confirmações com os já consagrados Fitacola a serem os seus embaixadores. A banda portuguesa nasceu em 2003 e desde dessa data que tem percorrido o país de norte a sul com a sua musicalidade jovem e enérgica e com letras que espelham um inconformismo universal.





Em 2018 lançaram o seu novo álbum “Contratempo”, uma espécie de retrospetiva aos 15 anos de altos e baixos da banda e que será apresentado no Monte Verde Festival 2019.





A última confirmação deste novo lote de artistas é Sippinpurpp, uma das caras da editora Think Music, liderada por Profjam, e um dos mais recentes fenómenos da trapmusic nacional.





Em setembro de 2018 lançou “Sauce”, tema que já atingiu os 5 milhões de visualizações e que o catapultou para o topo do hip-hop nacional.





Refira-se que os passes gerais da primeira fase a 28 euros, mais 5 euros com campismo, estão à venda, mas prestes a esgotar, diz a organização em comunicado





Assim que terminar esta fase, terá início a segunda fase de venda com um acréscimo de 5 euros. Os bilhetes podem ser adquiridos na Monbike, na Galp Laranjeiras, nas Lojas CTT e em bol.pt