“Modernização” das estações meteorológicas são “mais-valia” para os Açores, diz PS

Em comunicado, o deputado socialista na Assembleia da República João Castro, eleito pelos Açores, realça as “melhorias introduzidas” pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na rede de estações meteorológicas automáticas (EMA) do arquipélago.

Segundo João Castro, a melhoria dos equipamentos de São Jorge e Pico e a instalação de uma nova estação na Horta, no Faial, são “uma mais-valia para a segurança dos açorianos”.

O deputado acrescenta que a modernização da rede vai permitir ao IPMA “um maior acompanhamento nas questões climáticas, na componente da observação e previsão meteorológica”.

“A atividade de vigilância e de monitorização meteorológica é indispensável à prestação de um serviço público que é essencial às populações, à atividade económica e à segurança de pessoas e bens”, afirma João Castro.

Na quarta-feira, o IPMA informou, através de uma nota publicada no portal ‘online’, que “foram modernizadas as estações meteorológicas automáticas de São Jorge e do Pico na Região Autónoma dos Açores”, tendo também sido “instalada uma nova estação” na “zona do aeroporto da Horta”, na ilha do Faial.

“Importa ainda referir que as observações contribuem diretamente para uma melhoria da capacidade do IPMA no acompanhamento do clima, na componente da observação meteorológica de superfície e também na previsão meteorológica na Região Autónoma dos Açores”, destacou o Instituto.

O IPMA recordou ainda que, ao "longos dos últimos anos", tem executado um "plano de modernização e expansão da rede de estações meteorológicas automáticas em todo o território do continente e ilhas".