Modelo da Madeira pode afastar 'low-cost'

O Desporto noticia que há seis surfistas açorianos no Ribeira Grande Pro Júnior.

O destaque dado ao mar dos Açores no debate que o Oceanário vai promover em Lisboa sobre o futuro do planeta é outro dos assuntos desta edição, tal como a acusação dos TSD-Açores de que o governo está a camuflar o desemprego.

No jornal de hoje, noticia-se ainda que 968 alunos açorianos ficaram colocados no Ensino Superior e que os Açores querem exportar carne de bovino para Hong Kong.

A edição desta quinta-feira destaca a entrevista de Mário Fortuna, presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, sobre o subsídio social de mobilidade e a SATA.

