Ucrânia

MNE russo critica Borrell e vê mudanças nas regras do jogo

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, criticou declarações do seu homólogo europeu, Josep Borrell, que disse que "esta guerra será ganha no campo de batalha" na Ucrânia, vendo nelas “uma mudança radical das regras do jogo".