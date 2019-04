Missa Katharina com Vox Cordis e Banda Nossa Senhora da Luz

O coro da Vox Cordis – Associação Musical leva a cabo sábado, dia 6 de Abril, na Igreja do Colégio, pelas 21h30 e domingo, dia 7 de Abril, na Igreja Nossa Senhora da Apresentação, nas Capelas, pelas 18h30, a Missa Katharina, de Jacob de Haan.

Os concertos, interpretados pelo coro da Vox Cordis e pela Banda Nossa Senhora da Luz, da freguesia dos Fenais da Luz, contam com uma solista, a soprano Inês Flores-Brasil e com Svetlana Pascoal no teclado.

A direção do coro é da responsabilidade do maestro Odilardo Rodrigues e a direção dos concertos estará a cargo do maestro Diogo Carvalho.

"Em outubro de 2006, Jacob de Haan ganhou o prémio de composição que envolveu a escrita da Missa Katharina. A competição foi organizada pela Fundação Dr. Dazert (Alemanha) em cooperação com o CISM (Confederação Internacional de Sociedades da Música). A composição é uma missa para coro, soprano e orquestra de sopro (ou órgão). A Missa Katharina é a segunda missa de Jacob de Haan, uma vez que este compositor escreveu anteriormente a Missa Brevis, também já interpretada pelo coro da Vox Cordis em Julho de 2015", refere nota.