Misericórdia do Nordeste promove convívio de Natal

A Santa Casa da Misericórdia de Nordeste promoveu a sua festa de Natal, no passado sábado, destinada aos seus utentes idosos e colaboradores das diversas valências da instituição.

Entre os convidados, destaque pata o diretor regional da Solidariedade Social, Paulo Fontes, em representação do Presidente do Governo dos Açores; o presidente da Câmara Municipal de Nordeste, António Miguel Soares, a Mesa Administrativa da Misericórdia, representante da Assembleia Geral da Santa Casa, autarcas e representantes de entidades concelhias.

O dia começou com a Eucaristia, presidida pelo Ouvidor do Nordeste, Pe. Agostinho Lima, e foi animada pelo coro composto pelos funcionários da Instituição. Após a missa, foi servido o almoço tradicional de Natal, intitulado “Sabores da Nossa Memória”, muito apreciado pelos idosos, diz nota de imprensa.



Na ocasião, o Provedor Eduardo de Medeiros realçou o papel e o contributo dos idosos na sociedade além de que a época natalícia deve ser vivida com o “coração desarmado”, ou seja, com afeto.



O convívio terminou com momentos de muita alegria, com a atuação de Carlos Galvão e com a distribuição, pelo Pai Natal, dos presentes a todos os utentes que participaram na festa.