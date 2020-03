Um duplo atentado suicida frente à representação diplomática dos EUA provocou a morte a um polícia e ferimentos a outros quatro, bem como a um civil, segundo fontes governamentais tunisinas.

“O Governo Português reafirma a sua firme condenação do terrorismo, sob todas as suas formas, e expressa a sua solidariedade ao Povo e ao Governo da República Tunisina e as suas mais sinceras condolências às famílias das vítimas”, acrescentou-se no comunicado.