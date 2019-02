Mina de fabrico norte-americano deu à costa na praia

Uma mina marítima que será de fabrico norte-americano deu ontem à costa na praia das Milícias na freguesia de São Roque.

Segundo o Capitão do Porto de Ponta Delgada, comandante Vieira Branco, o objeto metálico com cerca de 1,5 metros de diâmetro que ontem deu à costa na praia das Milícias é uma mina marítima, que se admite ter fabrico norte-americano, adiantando, no entanto, que ainda não tem dados que permitam datá-la.







