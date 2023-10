Milhares de fiéis já estão no Santuário de Fátima para peregrinação de outubro

O futuro bispo de Setúbal, diocese de que tomará posse no próximo dia 26 de outubro, presidirá pela segunda vez a uma grande peregrinação ao Santuário de Fátima, tendo a primeira ocorrido em junho de 2020, em plena pandemia de covid-19.

Além de evocar a sexta aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, a 13 de outubro de 1917, a peregrinação de hoje e sexta-feira remete, também, para outros acontecimentos considerados importantes para a vida do santuário.

Assim, a 13 de outubro de 1921 foi permitida a celebração da missa, pela primeira vez, junto da Capelinha das Aparições. Um ano depois, iniciou-se a publicação da Voz da Fátima, órgão oficial do Santuário de Fátima, e, em 1930, o bispo de Leiria declara dignas de crédito as aparições e autoriza oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima.

A 13 de outubro de 1951 teve lugar em Fátima o encerramento do Ano Santo, pelo legado pontifício cardeal Tedeschini.

A peregrinação desta quinta-feira e sexta-feira conta já com o registo de 105 grupos organizados de peregrinos, sendo Itália, com 19 grupos, o país estrangeiro com maior representação.

França, com 11 grupos, e os Estados Unidos da América, com oito grupos, são os países que se seguem com maior representatividade, com o santuário a registar, para já, a presença de peregrinos de 32 países, desde Portugal ao Vietname, ou do Brasil à Ucrânia.

O programa oficial da peregrinação tem início às 21h30*, com a recitação do terço na Capelinha das Aparições, seguida da procissão das velas e da celebração da palavra no altar do recinto.

Após uma noite de vigília, terá lugar, às 07h00 de sexta-feira, a procissão eucarística, no recinto de oração, seguindo-se, duas horas depois, o terço na Capelinha das Aparições, a procissão, a missa internacional, a bênção dos doentes e a procissão do adeus.

Segundo informação do Santuário de Fátima, os paramentos utilizados durante as celebrações de hoje e sexta-feira serão os que foram desenhados para a Jornada Mundial da Juventude que decorreu em Lisboa em agosto, e de cuja organização o cardeal Américo Aguiar foi o principal responsável.