Metade das cirurgias nos Açores ultrapassam tempo máximo legal

Os dados divulgados ontem pela Secretaria Regional da Saúde referentes às listas de inscritos para cirurgia mostram que, em outubro deste ano, 11364 pessoas estavam em lista de espera, quando em maio, estavam a aguardar a realização de uma cirurgia 10 337 utentes, ou seja mais 1027 doentes que em maio do ano passado.

O número de utentes em lista de espera para realizar uma cirurgia nos três hospitais aumentou desde maio de 2018, mês a que se refere o último boletim que havia sido divulgado até ontem. E, apesar de ter crescido a produção cirúrgica, cerca de metade dos utentes operados esperaram para além do tempo máximo estabelecido em portaria.

