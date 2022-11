Messi é o quinto a marcar em quatro Mundiais

Em encontro da primeira jornada do Grupo C do Mundial2022, o jogador do Paris Saint-Germain, de 35 anos, só precisou de 10 minutos para ‘faturar’, conseguindo-o de grande penalidade, ao contrário do que acontecera na estreia em 2018.

No encontro inaugural da Argentina prova disputada na Rússia, Messi também teve um penálti, mas desperdiçou-o, aos 64 minutos, numa altura em que a formação sul-americana estava empatada a um com a Islândia – o resultado já não se alterou.

Se há quatro anos não marcou e o resultado terminou 1-1, desta vez faturou e perdeu por 2-1, já que, no início da segunda parte, Saleh Al Shehri, aos 48 minutos, e Salem Al Dawsari, aos 53, selaram a reviravolta, na primeira derrota da Argentina depois de mais de três anos e 36 jogos sem perder.

O seu golo não serviu à Argentina, mas, estatisticamente, permite a Messi ter golos em quatro Mundiais, pois já tinha faturado em 2006 (um tento), 2014 (quatro) e 2018 (um), ao contrário do que sucedeu em 2010, em que ficou em ‘branco’.

Os primeiros três jogadores a marcarem em quatro edições foram o brasileiro Pelé (seis em 1968, um em 62, um em 66 e quatro em 70) e os alemães Uwe Seeler (dois em 1958, dois em 62, dois em 66 e três em 70) e Miroslav Klose, o ‘rei’ dos marcadores, com 16 (cinco em 2003, cinco em 2006, quatro em 2010 e dois em 2014).

O quarto foi o português Cristiano Ronaldo, que marcou um golo em cada uma das três primeiras presenças (2006, 2010 e 2014) e quatro na última (2018), tendo a possibilidade em 2022 de se tornar o primeiro a faturar em cinco edições – o primeiro jogo e quarta-feira, com o Gana.

Além de, para já, ter igualado os quatro mundiais a faturar de Ronaldo, Messi também se juntou ao ‘capitão’ luso no 30.º lugar do ‘ranking’ dos melhores marcadores dos mundiais, com sete golos.