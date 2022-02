Mesa-redonda "Armando Côrtes-Rodrigues e o reflexo da sua açorianidade"

Segundo explica nota, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, irá promover anualmente uma mesa-redonda sobre uma personalidade com destaque na cultura açoriana, cuja documentação esteja à guarda da BPARPD. Desta forma, e assinalando-se os 50 anos do falecimento de Armando Côrtes-Rodrigues, "torna-se imperativo iniciar este ciclo de mesas-redondas com a apresentação pública de estudos sobre este poeta e intelectual açoriano”.





Assim, no próximo sábado, a preleção inicial da Mesa-redonda será de Eduíno de Jesus, poeta, ensaísta e crítico literário de mérito reconhecido nos planos nacional e internacional.





A incorporação do espólio de Armando Côrtes-Rodrigues na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, sob o ponto de vista arquivístico e biblioteconomico, será o mote para a apresentação de dois trabalhos de Catarina Pereira e de Patrícia Duarte.





Seguir-se-á uma comunicação de Pedro Paulo Câmara, cujos estudos inspiraram esta iniciativa, indica a mesma nota.





A encerrar, a mesa-redonda contará com uma comunicação de Anabela Almeida, reconhecida investigadora de Armando Côrtes-Rodrigues “a quem, pelas obras já conhecidas, devemos o ressurgimento do interesse por este grande vulto da cultura açoriana”.