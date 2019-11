"Menos 706 desempregados em outubro nos Açores"

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional realçou, esta segunda-feira, a importância dos dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) recentemente publicados, altura em que se verificou em outubro “uma descida de 9,2% do desemprego na Região, face ao mesmo mês de 2018, mantendo uma trajetória de redução contínua”.

“De acordo com estes dados, os Açores registaram, em outubro, 7.007 desempregados à procura de primeiro e novo emprego, o que corresponde a menos 706 desempregados, relativamente ao mesmo mês do ano anterior”, disse Paula Andrade, citada em nota.





A diretora regional falava, nos Paços do Concelho do Nordeste, à margem de uma sessão que assinalou o início do processo de integração de desempregados no mercado de trabalho, ao abrigo do PROSA, medida de inserção socioprofissional destinada a desempregados com fragilidades sociais e dificuldades acrescidas de empregabilidade.





Para Paula Andrade, os números divulgados pelo IEFP “vêm evidenciar a evolução notável do mercado de trabalho com a descida do desemprego”.





Durante o mês de outubro, o rácio de colocação, ou seja, resposta das Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores a ofertas de trabalho solicitadas pelas empresas açorianas, foi de 80,4%.