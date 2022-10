Meloni recebida pelo Presidente para ser encarregada de formar Governo

Meloni de 45 anos, chegou à residência oficial do Presidente preparada para constituir um executivo com os seus parceiros de coligação, Matteo Salvini, da Liga, também de extrema-direita, e Silvio Berlusconi, do conservador Força Itália, dividindo ministérios e outras posições.

Uma singularidade que pode ocorrer nesta fase é que Meloni aceite a missão "sem reservas", algo invulgar na política italiana, uma vez que os chamados a governar normalmente exigem alguns dias para resolver os últimos aspetos do Executivo, embora neste caso a direita tenha maioria absoluta.

Assim que se tornar a primeira mulher na história da Itália a formar Governo, Meloni terá de regressar ao Quirinal para entregar ao chefe de Estado a lista com os membros do executivo, uma vez que a Constituição italiana estabelece que os ministros são nomeados por proposta do chefe do Executivo ao chefe de Estado, que tem poder de veto.

Será então quando Meloni tomar posse, possivelmente durante o fim de semana, que a transferência de competências com o primeiro-ministro cessante, Mario Draghi, terá lugar com a celebração do primeiro Conselho de Ministros.