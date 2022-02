Melhor estudante do Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais recebe Prémio de Excelência da Finançor Agro Alimentar, S.A.

A cerimónia pública de entrega do prémio tem lugar, na próxima terça-feira, dia 23 de novembro, pelas 16 horas, no Anfiteatro da Escola Superior de Saúde de Ponta Delgada, indica nota.





Pelo quarto ano consecutivo a Finançor Agro-Alimentar, S.A. atribui o prémio ao estudante com a classificação final mais elevada no Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais.





Com o valor pecuniário de mil euros, este prémio tem por objetivo “promover a excelência na formação superior na área das Ciências Económicas e Empresariais, com base numa relação de parceria com a Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores”.





No âmbito da cerimónia decorrerá uma palestra intitulada “Intensificação sustentável em produção animal”, com a intervenção de Ana Sofia Santos, diretora para a ciência e inovação do Laboratório Colaborativo FeedInov.





Saliente-se que Ana Sofia Santos é ainda vice-presidente da Animal Task Force (ATF), presidente da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ) e vogal do conselho nacional do colégio de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros. As suas áreas investigação focam-se atualmente na sustentabilidade dos sistemas de produção animal, estratégias alimentares e nutricionais, fisiologia digestiva e práticas de maneio. Tem particular interesse nas questões relacionadas com a comunicação na área da ciência animal.





Para além do vice-presidente do Conselho de Administração da Finançor Agro-Alimentar, S.A., Romão Braz, e da oradora convidada, o evento contará com a presença da Vice-Reitora para a Área Académica, Ana Teresa Alves, do presidente da Faculdade de Economia e Gestão, João Teixeira, e do diretor do Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais, Flávio Tiago.