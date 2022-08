Médio Matheus Araújo no Santa Clara por empréstimo do Vasco da Gama

“A Santa Clara Açores – Futebol, SAD vem por este meio anunciar a chegada do atleta Matheus Araújo, conhecido no futebol por MT, por cedência do Vasco da Gama, até ao final da presente época desportiva”, anuncia o emblema açoriano em nota de imprensa.

O jogador de 20 anos vai ter a sua primeira experiência fora do futebol brasileiro, onde alinhou no Volta Redonda e no Vasco da Gama.

O médio ofensivo realizou 29 partidas e apontou um golo na equipa principal vascaína.

“MT destaca-se pela qualidade de passe e habilidade técnica, sendo um atleta de muito boas referências que vai, na primeira experiência no futebol português, continuar a sua evolução e desenvolvimento”, destaca o Santa Clara.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (ex-Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril Praia), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (ex-Grêmio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (ex-Grêmio), de Bruno Almeida (emprestado pelo Trofense) e de João Lima (ex-Al-Wahda), de Calila (ex-BSAD), de Babi (ex-Athletico Paranaense), de Bruno Jordão (ex- Wolverhampton) e agora de MT.

Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita, Júlio Romão e Pipe Gomez.

Após três jogos, os micaelenses segue no 14.º lugar, com um ponto, em igualdade com Rio Ave e Famalicão.

Na próxima jornada, o Santa Clara visita a formação famalicense, no domingo, a partir das 15:30.