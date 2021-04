Medidas para São Miguel são “legais” mas geram contestação

O Governo Regional anunciou ontem que, apesar do fim do estado de emergência, as medidas restritivas se mantêm para toda a ilha de São Miguel com o objetivo de “salvaguardar a saúde pública”, enquadrando legalmente a decisão no Regime Jurídico da Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, na Lei de Bases da Saúde e no Regime Jurídico da Autoridade de Saúde Pública.