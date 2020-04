Media espanhóis ameaçam boicotar conferências de imprensa sobre doença

Os diários El Mundo, ABC, Libertad Digital e esRadio anunciaram hoje que deixariam de participar nas conferências de imprensa sobre a covid-19, organizadas a partir do Palácio da Moncloa, criticando o sistema de seleção das perguntas como uma "farsa".

Há dias, um grupo numeroso de jornalistas pediu uma mudança na comunicação das autoridades, num manifesto intitulado "A liberdade de perguntar", no qual reivindicavam conferências de imprensa livres e sem controlo prévio.

Na quarta-feira, a Federação das Associações de Jornalistas de Espanha (FAPE) e a Associação de Imprensa de Madrid (APM) enviaram uma proposta à Secretaria de Estado da Comunicação espanhola para que as conferências de imprensa se realizem por videoconferência, em direto, de forma que seja possível “voltar a perguntar”.

As duas associações, as mais representativas em Espanha, voltaram hoje a insistir na proposta, garantindo que apoiarão “qualquer outro mecanismo que possibilite, já amanhã [domingo], perguntas em direto de um número de meios representativo e plural”.

A proposta foi, entretanto, apoiada por outros grupos de jornalistas, como os Repórteres Sem Fronteiras.

“Cada dia há mais exemplos de conferências de imprensa virtuais, tanto dentro como fora de Espanha, e a maioria delas inclui perguntas em direto, graças às muitas ferramentas tecnológicas que garantem a presença e a participação de várias dezenas de pessoas ao mesmo tempo”, sublinham as duas associações.

Em resposta, dada hoje, a Secretaria de Estado da Comunicação comprometeu-se a encontrar um sistema que permita aos media fazer perguntas em direto durante as conferências de imprensa sobre a covid-19, que já causou 11.744 mortos e infetou 124.736 pessoas em Espanha.

O Governo espanhol garante que “todos os media importantes do país têm participado nas conferências de imprensa da Moncloa desde que foi decretado o estado de emergência”, mas diz que vai tentar adotar um sistema que "compagine as capacidades do atual bate-papo com a legítima reivindicação de que se possam fazer perguntas em direto e que as possam fazer não só os grandes meios, mas também os que trabalham para públicos mais restritos, igualmente importantes".