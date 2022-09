“Os tempos são outros”, começa por dizer João Medeiros, que não esconde que “é sempre especial ter a melhor classificação de sempre entre os açorianos”.

Desde 1984 que Fernando Ventura, natural da freguesia dos Arrifes, em São Miguel, detinha o registo da melhor colocação de sempre de um açoriano na maior prova velocipédica de Portugal, que na altura ainda tinha três semanas de duração. Apesar de serem de gerações diferentes, João Medeiros e Fernando Ventura têm mantido contacto com frequência. Tudo começou o ano passado, quando Medeiros participou pela primeira vez na ‘Grandíssima’.

“Desde o ano passado que tenho entrado mais em contacto com o Fernando. Ele tem-me dado muitas vezes os parabéns depois das provas em que participo.Quando fui à seleção nacional, como o Fernando Ventura é amigo do selecionador, estivemos a conversar os três por vídeo chamada”, revelou o jovem de 22 anos, que segue à risca os conselhos de um dos maiores símbolos da história do ciclismo da Região.

“É uma pessoa que eu respeito bastante e nota-se que sabe muito de ciclismo”, considera Medeiros, que tenta ao máximo retirar ensinamentos de Ventura. Veja-se o comentário do ex-ciclista durante a participação de Medeiros na Volta a Portugal: “Só os Duros Aguentam. Forte Abraço e Sempre Focado rumo ao Objectivo”, expressou nas redes sociais o ex-atleta - “é um comentário que eu analiso, porque, como disse, é uma pessoa que sabe muito sobre esta modalidade”.

A história de Fernando Ventura e João Medeiros comprova a mítica frase de que “os recordes são para serem batidos”, algo que o prodígio açoriano acredita voltar a testemunhar dentro de alguns anos: “daqui a uns anos gostava que fosse outro açoriano a fazer a melhor classificação”, vincou.

O “trepador”, que terminou no 3.º lugar da Volta nos sub-23, mostra confiança no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Associação de Ciclismo dos Açores e acredita que a Região vai colher frutos dentro de pouco tempo.

“Agora são mais os jovens que a Associação de Ciclismo dos Açores tem apostado. Acredito que daqui a 5 ou 6 anos estes ciclistas poderão chegar ao patamar em que eu estou”, atirou.

Recorde-se que em 2021, João Medeiros foi 71.º classificado na prova, naquela que é a terceira melhor prestação de sempre de um atleta da Região.Fernando Ventura participou três anos na Volta a Portugal. Para além de 1984, quando foi 27.º, Ventura esteve presente nas edições de 1985 e 1986, tendo desistido em ambas as ocasiões, devido a lesão.