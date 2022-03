Mau tempo causa prejuízos de 4 ME na rede viária

Em comunicado, aquela secretaria regional informa que, “em virtude de recentes condições climatéricas muito adversas em termos de pluviosidade, foram registados, após levantamento exaustivo dos serviços, prejuízos de quatro milhões de euros na rede viária regional”.

Segundo a nota de imprensa, na ilha de São Miguel estas condições climatéricas “fizeram-se sentir, com especial incidência, no dia 04 de outubro, na zona poente da ilha (concelho de Ponta Delgada) e, no passado dia 23 de novembro, na zona nascente da ilha (concelho do Nordeste)”, sendo que, “como consequência direta, a rede viária regional inserida nestes quadrantes da ilha sofreu avultados danos que estão a provocar condicionalismos na mobilidade automóvel”.

Na sequência de “estragos significativos na plataforma da Estrada Regional (E.R.) nº 1-1ª entre Mosteiros e lugar de João Bom, no concelho de Ponta Delgada", este lanço de estrada "encontra-se condicionado com suprimento de uma das vias, em dois troços”.

No concelho de Nordeste, devido a “danos ocorridos em infraestruturas de drenagens pluviais, existem dois troços da E.R. nº1-1ª interditos ao trânsito, nomeadamente a Estrada Regional no interior da freguesia da Achadinha e a Estrada Regional no interior da freguesia de Santana (Feteira Pequena)”.

Ainda no concelho de Nordeste, a denominada estrada da Tronqueira “encontra-se encerrada ao trânsito devido ao colapso de um troço da plataforma da estrada”.

Nas restantes ilhas do arquipélago, “registaram-se, ainda, condições climatéricas muito adversas na ilha do Faial, com especiais danos registados na E.R. nº 1.1ª, freguesia de Castelo Branco, zona da Lombega e na E.R. nº 1-2ª entre Largo Jaime Melo e Ribeira do Cabo, esta última com transito condicionado, e com menor intensidade nas demais ilhas dos Açores”.

A Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações” já iniciou procedimentos, por motivos de urgência imperiosa, conducentes à reabilitação da rede viária afetada, estando já a ocorrer intervenções de minimização e de reconstrução de alguns troços afetados”.