Mário Silva orienta hoje o treino do Santa Clara

O técnico portuense de 44 anos, escolhido pela SAD do Santa Clara para suceder a Nuno Campos (afastado da equipa no passado dia 13 de dezembro) no comando técnico, chegou ao início da tarde de ontem a Ponta Delgada, aproveitando para se inteirar das condições e infraestruturas que a equipa profissional encarnada tem à sua disposição.



O primeiro treino orientado por Mário Silva está marcado para o final da tarde, em Ponta Delgada, altura em que o novo técnico dos açorianos vai ser apresentado aos jogadores.



Será, de igual modo, o arranque da preparação da equipa tendo em vista o encontro da 18.ª jornada, a primeira da segunda volta da I Liga, a receção ao Tondela no próximo domingo, dia 16, pelas 14h30.



No Santa Clara, Mário Silva, que trouxe o preparador físico João Carvalho, vai ter a sua segunda experiência como treinador principal de uma equipa na I Liga. Em 2020/2021 foi treinador do Rio Ave. Como treinador, Mário Silva venceu uma UEFA Youth League e um Campeonato Nacional de Juniores ao serviço do FC Porto na temporada de 2018/2019.



Natural do Porto, Mário Silva foi defesa lateral esquerdo do Boavista, Nantes e FC Porto, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, 2 títulos de campeão de Portugal e um de campeão de França, duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Foi ainda campeão da Europa por Portugal no escalão de Sub-18.