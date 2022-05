Mário Silva diz que Santa Clara cometeu erros que não podem voltar a ser cometidos

“No próximo ano é preciso, sobretudo, estabilizar a equipa do ponto vista desportivo e financeiro, em termos administrativos sermos também estáveis e aprendermos com tudo o que aconteceu esta época de menos bom e não repetirmos no futuro”, começou por dizer.

E prosseguiu: “Acho que é importantíssimo. É assim que nós crescemos. Crescemos com os erros e cometemos erros este ano que não podemos cometer no futuro se quisermos ser melhores e mais fortes”.

O treinador falava numa entrevista promovida pelo departamento de comunicação do Santa Clara e enviada à comunicação social.

Sobre a próxima temporada, Mário Silva disse que as “expetativas estão muito altas”, mas alertou que vai ser uma época “muito difícil”.

“Teremos provavelmente de reconstruir uma equipa. Há aqui uma geração de jogadores, que esteve alguns anos [no clube], que provavelmente poderão sair e outros novos jogadores irão entrar”, reconheceu.

Mário Silva disse querer uma equipa “realista”, “ambiciosa” e “competitiva” em 2022/23, mas apelou à “humildade”.

“Que tenhamos todos os pés bem assentes na terra e a humildade suficiente que caracteriza os açorianos e com a qual eu me identifico. Que essa humildade nos dê uma grande vontade e uma grande ambição, nunca sendo desmedida”, assinalou.

Mário Silva disse estar “muito feliz” por continuar no Santa Clara, uma semana depois de ter admitido a saída do comando técnico dos açorianos, que não se chegou a concretizar.

“Para mim, sinceramente, na minha opinião, não fazia sentido terminar aqui. Estou muito feliz e muito orgulhoso por continuar cá”, vincou.

Na quinta-feira, foi anunciado que o treinador Mário Silva tinha renovado o contrato com o Santa Clara por duas épocas para dar “continuidade ao excelente trabalho”, contrariando o que tinha sido anunciado pelo técnico.

“Eu assinei esse contrato de dois anos com o objetivo claro de o cumprir”, destacou hoje.

A 14 de maio, na conferência de imprensa depois do desaire sofrido no terreno do Sporting, por 4-0, na 34.ª e última jornada do campeonato, Mário Silva admitiu a saída do comando técnico do Santa Clara, lamentando que a direção dos açorianos tenha recuado na renovação do contrato para a próxima época.

O treinador pegou na equipa a meio da temporada e efetuou um total de 18 partidas, nas quais somou cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, uma delas nas meias-finais da Taça da Liga, tendo terminado a I Liga no sétimo posto, com 40 pontos somados.