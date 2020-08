Marinha presta auxílio a velejador solitário britânico no mar dos Açores

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), prestou auxílio, esta quinta-feira, a um veleiro de bandeira do Reino Unido “Della Myra”, com um tripulante masculino de 80 anos, de nacionalidade britânica, se encontrava a cerca de 178 milhas náuticas (cerca de 330 quilómetros) a oeste da ilha do Faial, com escassez de alimentos, problemas no motor e com a vela danificada.