Marcelo, Ferro e Costa recebem cortejo fúnebre em Belém

Antes da abertura da câmara ardente ao público, as três mais altas figuras do Estado acompanharam a chegada e a entrada da urna no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, juntamente com a família de Jorge Sampaio.

Coberta pela bandeira nacional, a urna com o corpo do antigo Presidente da República chegou a Belém transportada num carro funerário, do qual foi retirada por cadetes das Forças Armadas.

Esse momento foi presenciado, em silêncio, por algumas dezenas de pessoas que se concentravam atrás das baias colocadas do outro lado da estrada e outras na varanda do novo edifício do Museu dos Coches, e registado com telemóveis.

Antes, durante a espera pela chegada do cortejo fúnebre, um elemento da guarda de honra sentiu-se mal e desequilibrou-se, sendo rapidamente retirado e substituído.

Após receber honras militares, a urna deu entrada no antigo picadeiro ao som da marcha fúnebre, seguida pela mulher, Maria José Ritta, e filhos de Jorge Sampaio, André e Vera, e pelas entidades oficiais.

Aos pés e à cabeceira da urna, estavam uma coroa de flores da família e outras três em nome do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro, e um busto da República.

Sobre almofadas, foram colocadas as insígnias da Ordem Militar da Torre e Espada, da Ordem do Infante D. Henrique e da Ordem da Liberdade.

Um por um, Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa ajeitaram as respetivas coroas de flores e apresentaram pêsames à família de Jorge Sampaio, retirando-se em seguida, cerca das 11:25.

O velório, no antigo picadeiro real que fica junto ao Palácio de Belém, estará aberto ao público entre as 12:00 e as 23:00 de hoje.

No domingo, às 11:00, haverá uma cerimónia de homenagem a Jorge Sampaio no Mosteiro dos Jerónimos, antes da saída do funeral para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, onde a chegada do corpo do antigo Presidente está prevista para as 13:30.

Jorge Sampaio morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, no distrito de Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República e secretário-geral do PS, e cerimónias fúnebres de Estado.

Nas cerimónias fúnebres de Estado de Mário Soares, em janeiro de 2017, igualmente com três dias de luto nacional decretados pelo Governo, o corpo do antigo Presidente da República ficou em câmara ardente na Sala dos Azulejos do Mosteiro dos Jerónimos.

Na altura, a então ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, representou o Governo na receção do cortejo fúnebre, em substituição do primeiro-ministro, António Costa, que se encontrava na Índia em visita de Estado.