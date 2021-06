10 Junho

Marcelo diz que milhares de pessoas nas ruas é prova de que a vida continua

Marcelo Rebelo de Sousa fez a narração exata do ambiente da cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, no Funchal, ao vincar que passou de oito pessoas, em 2020, para milhares concentradas na Avenida do Mar e da Praça da Autonomia.