Marcelo cancela declaração às 13 horas sem indicar nova hora

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disponibilizou-se a falar com os jornalistas, esta sexta-feira, por volta das 14 horas (menos uma nos Açores), nos jardins do Palácio de Belém, antes da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, marcada para as 14h30.



Soube-se entretanto que o Presidente da República cancelou este encontro com os jornalistas marcado para as 14h00, devido a atrasos de agenda, não se sabendo ainda a que horas poderá acontecer.