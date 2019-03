"Manutenção da fábrica Santa Catarina e salvaguarda dos postos de trabalho estão anunciados há muito tempo”

O Governo dos Açores, através do secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, recordou, esta quarta-feira, que a manutenção da fábrica Santa Catarina em São Jorge e a salvaguarda dos postos de trabalho, no âmbito do processo de alienação decorrente da reestruturação do Setor Público Empresarial Regional, estão “anunciados há muito tempo”.

Em reação à recomendação que o Bloco de Esquerda vai apresentar no parlamento dos Açores para que o Governo Regional inclua no caderno de encargos de privatização da conserveira Santa Catarina, em São Jorge, a manutenção da empresa na ilha e dos postos de trabalho, Berto Messias, refere, citado em nota que “esta proposta do BE surge tardiamente e é, no mínimo, estranha, tendo em conta que, além de todas as afirmações públicas que fizemos sobre este assunto, o Governo já respondeu a um requerimento referindo e cito: 'no que concerne ao caderno de encargos, será salvaguardada a manutenção do nível de emprego, assim como a manutenção da fábrica na ilha de São Jorge e a respetiva marca'”, disse.





A nota do executivo recorda que o secretário regional, no âmbito de um debate parlamentar realizado em janeiro, já tinha referido que o Governo dos Açores “não abdica desses princípios neste processo de alienação”.





“Temos todos a obrigação de qualificar a Democracia e de não confundir, alarmar ou enganar as pessoas para daí retirar dividendos político partidários, sobretudo quando em causa estão empregos e uma empresa tão importante para a ilha de São Jorge", sublinhou Berto Messias, salientando que "esta proposta do BE é politicamente oportunista e um mau contributo deste partido para um debate político sério e responsável”.