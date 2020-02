Mais uma agressão a um árbitro micaelense

Aconteceu a 26 de janeiro em Vila Franca do Campo, no último minuto da primeira parte do jogo da 8.ª jornada entre o Clube Escolar de Vila Franca e o Santa Luzia, das Feteiras.

Jordan Clemente, da equipa vila-franquense, foi admoestado com o segundo cartão amarelo. Não concordando com a decisão agrediu um dos árbitros (Emanuel Correia ou Ricardo Rodrigues), pelo que foi expulso. A partida foi imediatamente interrompida, com o resultado favorável ao Santa Luzia por 3-0.





