Mais de mil pessoas aguardam por cirurgia às cataratas no HDES

No Hospital Divino Espírito Santo (HDES), estão neste momento a aguardar uma intervenção cirúrgica para remoção de cataratas 1334 utentes, e o tempo de espera por este tipo de cirurgia é o dobro do registado nos outros dois hospitais da Região. No hospital de Ponta Delgada, os utentes inscritos para este tipo de cirurgia esperam em média 398 dias, ou seja, cerca de um ano e um mês. Enquanto, no Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira e no Hospital da Horta, o tempo de espera ronda os seis meses.







