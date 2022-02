Mais de 600 alunos açorianos vão receber Prémio de Mérito no valor de 750 euros

Sofia Ribeiro explica, citada em nota, que este é um prémio “no valor de 750 euros, atribuído aos alunos que ingressam pela primeira vez no ensino superior”.





A secretária da tutela lembrou que o Governo Regional aumentou este prémio em 250 euros, face ao ano passado. A titular da pasta da Educação recordou que se pretende “apoiar e premiar os alunos que prosseguem estudos superiores e que contribuem para o aumento da qualificação da população açoriana”.





Podem candidatar-se os alunos que “nunca tenham estado inscritos no ensino superior e que à data da candidatura residam há, pelo menos, três anos nos Açores ou que tenham concluído o ensino secundário na Região”, explica a secretária.







As candidaturas podem continuar a ser apresentadas, exclusivamente online, através do Portal da Educação no link https://premio-merito.edu.azores.gov.pt/, onde se encontram também informações para a formalização do pedido.





O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até às 23h59m de 15 de dezembro.