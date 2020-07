Mais de 60 mil euros para o Grupo Desportivo Fontinhas

O clube da ilha Terceira foi beneficiado com o cancelamento do Campeonato de Portugal (CdP) e a consequente decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em não aplicar despromoções de divisão. A equipa da freguesia das Fontinhas estava em último lugar na série “C”, com 13 pontos e a 15 da zona da manutenção quando faltavam nove jornadas.