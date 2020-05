Mais de 30 empresas instaladas no TERINOV

No início do primeiro trimestre de 2020 estavam instaladas no TERINOV cerca de 22 empresas, recorda comunicado, que indica que atualmente e apesar do momento que se vive devido à pandemia por Covid-19, o TERINOV beneficiou de um crescimento significativo que eleva agora para 37 o número de projetos instalados, “mais de 80% dos produtos e serviços prestados pelas empresas instaladas no Parque representam exportações”, afirma o diretor executivo, Duarte Pimentel, citado na mesma nota.



Decorridos os primeiros 10 meses de operação, o TERINOV apenas dispõe de um gabinete para Incubação e um para Desenvolvimento Empresarial. Em alternativa, o parque também dispõe das valências de Incubação Virtual e CoWork, que nos últimos meses registaram uma adesão em massa com a entrada de sete novos projetos.



Com projetos e empresas nas áreas científicas e tecnológicas consideradas prioritárias para o TERINOV, como as Agroindústrias, Agroalimentar, Indústrias Culturais e Criativas, Economia Verde e Tecnologias da Informação e Comunicação, esta infraestrutura potencia a competitividade empresarial na ilha Terceira e nos Açores, através da disponibilização de serviços de apoio às empresas.



Acrescenta o comunicado que para as valências de Incubação Virtual e Co-Work podem apresentar candidatura as empresas ou agrupamentos que exerçam atividades de investigação e desenvolvimento ou difusão da ciência, tecnologia e inovação e entidades vocacionadas para o ensino e formação profissional de recursos humanos nas áreas de atuação do TERINOV.