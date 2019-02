Mais de 3 mil participantes no Corso de Carnaval do dia 1 de março

Entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, o Corso de Carnaval 2019 vai contar com a participação da Rede de ATL municipais, do Colégio Arco-Íris – COOPDELGA, do Jardim de Infância A Estufinha – Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo, Creche/JI São Pedro – Centro Social e Paroquial de São Pedro, JI Castelinho Encantado - Centro Social e Paroquial de São José, Creche / JI Gente de Palmo e Meio, JI Os Traquinas – Centro de Bem Estar João XXIII, JI Coração de Jesus – Patronato de São Miguel, CATL – Cantinho da Luz – Casa do Povo de Fenais da Luz, ATL - Centro Social e Cultural de Fenais da Luz e todas as Escolas Básicas Integradas do concelho de Ponta Delgada, explica nota informativa da autarquia.

Participam, ainda, os estabelecimentos de ensino privado, nomeadamente Externato A Passarada, Cooperativa de Ensino A Colmeia, Colégio São Francisco Xavier, Colégio do Castanheiro e Jardim-Escola João de Deus.

As IPSS, como Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores, Seara do Trigo, Aurora Social, Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição – Arrifes, Centro Intergeracional – Junta de Freguesia de São Sebastião, Idosos – Junta de Freguesia de São Vicente Ferreira, Universidade Sénior de Ponta Delgada, ARRISCA, Associação 9 Circos e A Alternativa – Associação Contra as Dependências. Isto além da Escola Secundária Antero de Quental e as escolas profissionais EPROSEC e MEP – Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

A manhã da próxima sexta-feira promete ser animada em Ponta Delgada, uma vez que, além dos mais de três mil participantes, prevê-se que se desloquem ao centro histórico da cidade milhares de pessoas para assistir a mais uma edição do Corso de Carnaval.